Гособвинение просит для экс-председателя совета директоров «Тимер Банка» 9 лет колонии

Гособвинение запросило для экс-председателя совета директоров «Тимер Банка» 9 лет лишения свободы с колонии общего режима, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Кроме того, плюсом к сроку гособвинение требует оштрафовать его на 1 млн рублей. Экс-главе финансовой организации просят наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в ИК общего режима и также штраф в размере 1 млн рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Вахитовский районный суд Казани начал рассматривать дело экс-председателя совета директоров «Тимер Банка» и бывшего топ-менеджера Татфондбанка Руслана Насырова. Вместе с ним на скамье подсудимых оказался экс-председатель «Тимер Банка» Айрат Камалов. Оба обвиняются в присвоении растрате почти миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе суда.