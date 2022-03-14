Гособвинение потребовало для «положенца по Татарстану» Нейдера 12,5 лет колонии

В Верховном суде РТ стартовали прения по делу так называемого положенца по Татарстану Сергея Нейдерова, более известного в криминальных кругах под прозвищем Нейдер. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда.

Нейдеру предъявлены обвинения по двум статьям – «Занятие высшего положения в преступной иерархии» и «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов». Как сообщил агентству адвокат обвиняемого Рустем Сафин, на прениях прокурор Руслан Губаев потребовал отправить Нейдерова в колонию строгого режима на 12,5 лет.

Отметим, что сам подсудимый признал вину лишь в незаконном хранении оружия. Его защитник также попросил суд оправдать Нейдерова по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии.

«Все фигуранты дела, на которых ссылается обвинение, говоря, что Нейдеров оказывал на них влияние, – законопослушные граждане, они не причастны к криминальному миру. Преступления по этим статьям не подтверждаются свидетельскими показаниями. Что касается обвинения в хранении оружия – по этой статье Нейдеров вину признал, раскаялся. Прокурор даже озвучил смягчающие обстоятельства – активное сотрудничество со следствием, помощь при раскрытии преступления», – прокомментировал «Татар-информу» Сафин.

Напомним, что по версии следствия, в 2015 году в Казани криминальные авторитеты возложили на Нейдера статус «положенца по Татарстану». Это означало, что он стал главой криминалитета республики. «Короновал» Сергея Нейдерова вор в законе Роман Сычев (Сыч).

Имея поддержку в криминальных кругах, Сергей Нейдеров назначал «смотрящих» по городам, районам РТ и исправительным учреждениям в республике, контролировал поступления в «общак», а также искал дополнительные способы нелегального дохода для пополнения «казны».

Задержали мужчину еще в марте прошлого года. Тогда сотрудники правоохранительных органов изъяли у него две тетради с записями о поступлении денег в «общак», вещи с воровской символикой, пистолет Макарова с патронами к нему, а также несколько телефонов и деньги – несколько тысяч долларов и евро, а также порядка 100 тысяч рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Верховный суд Татарстана начал рассматривать дело «положенца по Татарстану».