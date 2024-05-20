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Госкомитет Татарстана по закупкам получил сертификат Ассоциации «РОСТ»
Госкомитет РТ по закупкам награжден сертификатом Ассоциации «РОСТ» за активную работу по выстраиванию единообразной политики в части централизации закупок в регионе по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
«Получение столь высокой оценки от Ассоциации “РОСТ” является важным признанием деятельности Госкомитета и подтверждением его профессионализма и компетентности. Этот сертификат также подтверждает, что Республика Татарстан находится на верном пути к развитию системы государственных закупок и совершенствованию процессов проведения торгов», – отметил и.о. председателя Госкомитета РТ по закупкам Искандер Багаутдинов.
Как сообщили в ведомстве, в прошлом году Госкомитет провел для нужд республики 937 централизованных закупок на сумму почти 7 млрд рублей. По итогам было сэкономлено 7,3% бюджетных средств.
Ассоциация «РОСТ» признала высокоэффективной организацию закупочной деятельности Татарстана. На выставке-форуме «Госзаказ», организованном на минувшей неделе в Москве, Ассоциация организаций и экспертов в сфере государственных, муниципальных и корпоративных закупок «РОСТ» наградила Татарстан дипломом и статуэткой абсолютного лидера индекса эффективности закупочной деятельности регионов Ассоциации «РОСТ».
Получая награду на выставке, Искандер Багаутдинов подчеркнул, что рост Татарстана в области государственных, муниципальных и корпоративных закупок отражает профессионализм органов управления и их стремление к совершенствованию законодательства и процедур в этой сфере. Такие показатели позитивно сказываются на экономическом развитии республики, отметил он.
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