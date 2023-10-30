Госкомитет РТ по туризму: Видим в Турции перспективный рынок для въездного туризма

Турция становится очень перспективным рынка для Татарстана после введения электронных виз в Россию. Об этом во время торжественного приема в Казани, посвященного столетию Турецкой Республики, сообщил «Татар-информу» Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Турция рассматривается Татарстаном как один из перспективных рынков для внутреннего туризма. С введением электронной визы с 1 августа количество турецких туристов будет увеличиваться. Мы рядом расположены, между странами летают много авиарейсов, и, безусловно, культурная общность. У нас созданы все условия, развита культура халяль, есть достопримечательности, посвященные исламу», – пояснил собеседник.

Он подчеркнул, что Турция – самое популярное летнее иностранное направление для туристов из Татарстана, особенно среди них востребован Стамбул.