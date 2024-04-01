Госкомитет РТ по туризму: Увеличение внутреннего турпотока мы увидели до введения санкций

Увеличение внутреннего турпотока Татарстан увидел до введения санкций, после пандемии, когда по миру стало сложно путешествовать. Об этом в интервью «Татар-информу» заявил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Увеличение внутреннего турпотока мы увидели до введения санкций, после пандемии, когда по миру стало сложно путешествовать. В разных странах были свои порядки въезда и пребывания, что не всегда удобно для людей», – сказал Иванов.

Он уточнил, что с 2021 года в Татарстан, Казань пошел и «новый турист», который раньше не ездил по России.

«Этот тренд 2021 года продолжился в связи с введением санкций. Еще больше людей начало искать, куда можно поехать по стране. И в Татарстане, и в Казани на тот момент уже были качественные отели, качественная система питания, общественного транспорта, инфраструктура. Большой фактор сыграла и близость к столице, и большая узнаваемость среди жителей России», – отметил он.

Положительно на турпоток повлияли и санкции, веденные по отношению к нашей стране, продолжил Иванов.

«Безусловно, закрытие европейского воздушного пространства, ограничение доступа к популярным европейским, североамериканским туристическим направлениям подтолкнули людей к поиску альтернативных вариантов и маршрутов не только за пределами нашей страны, но и внутри нашей страны», – говорит председатель Госкомитета РТ по туризму.

Иванов добавил, что «к моменту введения санкций Казань, Татарстан обладали уже очень хорошей развитой привлекательной туристической инфраструктурой». «Что называется, мы оказались в шорт-листе тех точек путешествий, куда начала смотреть та российская аудитория, которая раньше выезжала в Европу, в Северную Африку и за океан», – резюмировал он.