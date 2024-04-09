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Госкомитет РТ по туризму пригласил искушенных туристов на прогулку на «Валдаях»
Туристы, которые уже неоднократно бывали в Татарстане, могут посетить новые локации либо отправиться из Казани в соседние регионы по Волге на «Валдаях». Об этом сообщил сегодня в прямом эфире, организованном Центром управления регионом РТ, председатель Госкомитета республики по туризму Сергей Иванов.
«Активно сейчас развивается Мамадыш, в конце зимы там открылась горнолыжная трасса, а летом будет обустроен пляж. Это город на Вятке с прекрасной инфраструктурой. Кроме того, я уверен, что в Камском Устье были далеко не все. Можно посмотреть место слияния Волги и Камы, отведать вкусную рыбу и сыр, посетить виноградники», — рассказал он.
Спикер напомнил про новый проект «Волжская тропа», реализуемый в Татарстане. Это пешеходная прогулка по правому берегу Волги, есть участок маршрута и на территории Камского Устья. Кроме того, в этом году новый этап развития получит межрегиональный проект «Великий Волжский путь».
«Благодаря поддержке Раиса Татарстана [Рустама Минниханова] у нас появились новые „Метеоры“, плюс есть „Валдаи“, которые работают со стороны Чебоксар. Можно будет путешествовать из Татарстана в соседние регионы по реке на скоростных судах. К примеру, по маршрутам Казань — Ульяновск, Казань — Чебоксары», — отметил Иванов.
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