Госкомитет РТ по туризму открывает для экскурсоводов Казани курсы актерского мастерства

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Государственный комитет Татарстана по туризму совместно с театром Камала и Ресурсным центром внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры РТ создал и с октября запускает курсы актерского мастерства для казанских гидов. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал глава комитета Сергей Иванов.

«Мы хотим, чтобы в Казани появились в том числе экскурсии с элементами театрализации — чтобы экскурсовод был не только человеком, который выдает информацию и отвечает на вопросы, но и человеком, который умеет на пять минут войти в какую-то роль, а турист увидит образ, который экскурсовод ему описывает. Так можно больше задеть эмоциональные нотки в душах наших гостей. Это будет в некоторой степени элитный сегмент экскурсоводов. Но это тоже не каждый сможет, мы это понимаем. Наша задача — чтобы в конце получился интересный продукт», — рассказал Сергей Иванов.

Первый эксклюзивный курс обучения экскурсоводов актерскому мастерству с инновационным подходом к подаче материала стартует 4 октября и продлится до 20 октября. Вместе с актерами театра Камала десять гидов стартового набора смогут пройти двухнедельное обучение (36 часов) у заслуженной артистки РТ Миляуши Шайхутдиновой по курсу «Актерское мастерство» и у Ришата Ахмадуллина по курсу «Сценическая речь». Окончив такой курс, участники получат сертификат государственного образца о повышении квалификации. Цена вопроса статуса экскурсовода-актера (стоимость обучения) — 18 тыс. рублей.

Подробный материал о дефиците экскурсоводов, случившемся этим летом в Казани, читайте по ссылке.