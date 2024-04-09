Госкомитет РТ по туризму объяснил, зачем нужен дебаркадер на Каме в Набережных Челнах

Обустройство дебаркадера или причальной стенки в Набережных Челнах на Каме позволит открыть новые водные маршруты и связать этот город с Сарапулом. Об этом сообщил сегодня в прямом эфире, организованном Центром управления регионом РТ, председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

«Конечно, Набережные Челны стоят на Каме. Минтранс РТ своей приоритетной задачей видит обустройство дебаркадера или причальной стенки в Набережных Челнах, потому что на сегодняшний день оттуда невозможно стартовать пригородным и круизным судам. Реконструкция причальной инфраструктуры даст возможность связать Набережные Челны с Удмуртией. Самая перспективная связка — Набережные Челны — Сарапул», — заявил он.

22 ноября 2023 года Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й в России стал Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. 9 января Правительство утвердило план мероприятий.

Президент РФ Владимир Путин прежде отмечал особую важность развития внутреннего туризма в регионах. «Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России всё есть. Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал», — убежден он.