Госкомитет РТ по туризму: О татарской кухне узнали в каждом уголке земного шара

Гости саммита БРИКС, который прошел в Казани с 22 по 24 октября, очень высоко отзывались о татарской национальной кухне. Об этом «Татар-информу» сообщила заместитель председателя Государственного комитета Татарстана по туризму Анастасия Софьина.

«Все члены делегаций побывали в татарских ресторанах или попробовали национальную кухню на приемах. Теперь о ней знают в каждом уголке земного шара. Со своей стороны мы замечаем, что татарская кухня становится с каждым годом все более востребованной среди туристов», – поделилась она.

Самым популярным блюдом татарской кухни среди гостей саммита БРИКС оказался чак-чак, которым угощали всех при встрече в аэропорту. Также многие делегаты оценили кыстыбый, добавила собеседница агентства.