Госкомитет РТ по тарифам сообщил о пятикратном росте финансирования инвестпрограмм

В Татарстане действует более 40 инвестиционных программ в коммунальном комплексе. Источники их финансирования увеличены практически в пять раз на пятилетку. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщила первый заместитель председателя Госкомитета РТ по тарифам Лариса Хабибуллина.

«Мы проводили анализ 2020 года и данные на сегодняшний день. Так вот, финансирование инвестиционных программ выросло в пять раз. Понятно, что в основном это крупные компании, такие как АО "Татэнерго", МУП "Водоканал", АО "Казэнерго". Основные средства приходятся, конечно, на крупных игроков», – сказала она.

Инвестиционная программа – перечень мероприятий, направленных на реконструкцию, модернизацию и строительство объектов коммунальной инфраструктуры. Такие программы нужны, чтобы обновлять инфраструктуру – обновлять эффективно, с достижением каких-либо показателей, чтобы в целом эксплуатация снижалась.

Об износе сетей теплоснабжения и водоотведения, обновлении коммунальной инфраструктуры и средствах, заложенных на проведение работ в тарифах для населения, читайте в материале «Татар-информа».