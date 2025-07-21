Госкомитет РТ по тарифам: Финансирование инвестпрограмм за пять лет выросло в 5 раз

Об износе сетей теплоснабжения и водоотведения, обновлении коммунальной инфраструктуры и средствах, заложенных на проведение работ в тарифах для населения, в интервью «Татар-информу» рассказала первый заместитель председателя Госкомитета РТ по тарифам Лариса Хабибуллина.





Лариса Хабибуллина рассказала об обновлении коммунальной инфраструктуры и средствах, заложенных на проведение работ в тарифах для населения

Фото: © «Татар-информ»

«Инвестиционные программы нужны, чтобы обновлять инфраструктуру»

Лариса Васильевна, объясните, пожалуйста, что такое инвестиционные программы и зачем они нужны.

Инвестиционная программа – перечень мероприятий, направленных на реконструкцию, модернизацию и строительство объектов коммунальной инфраструктуры.

Для чего они нужны? В первую очередь для того, чтобы улучшить показатели эффективности деятельности ресурсоснабжающих организаций.

На что влияет инвестиционная программа? На показатели потерь воды либо потерь тепловой энергии в сетях, удельные расходы топлива либо удельные расходы электрической энергии. Когда разрабатывается инвестпрограмма, параллельно утверждаются все эти показатели. Когда инвестпрограмма завершается, мы должны проверить, достигнуты ли эти показатели. Если регулируемая организация не достигла каких-либо показателей, возможно полное изъятие финансирования, которое было дано на те или иные мероприятия.

Инвестиционные программы нужны, чтобы обновлять инфраструктуру. Обновлять эффективно, с достижением каких-либо показателей, чтобы в целом эксплуатация снижалась. Например, мы провели реконструкцию того или иного участка сети, у нас упали потери. Это скажется на эксплуатационной деятельности организации, будут снижаться затраты. Если инвестиционная составляющая растет, то эксплуатационная составляющая в данном случае на этот объект будет падать.

Как много инвестиционных программ разработано в Татарстане?

В республике действует более 40 инвестиционных программ в коммунальном комплексе. Если говорить про источники, то они увеличены практически в пять раз на пятилетку. Мы проводили анализ 2020 года и данные на сегодняшний день. Так вот, финансирование инвестиционных программ выросло в пять раз. Понятно, что в основном это крупные компании, такие как АО «Татэнерго», МУП «Водоканал», АО «Казэнерго». Основные средства приходятся, конечно, на крупных игроков.

В Нижнекамске показатели изношенности сетей составляют более 70%. Из крупных городов в самом хорошем состоянии Набережные Челны. Казань занимает средний показатель Фото: kzn.ru

«Средний показатель износа сетей водоснабжения – 65%, а канализации – около 70%»

Какова общая сумма финансирования?

Финансирование инвестиционных программ в 2025 году, связанных с обновлением инфраструктуры в сфере подачи тепла, воды и водоотведения, составляет более 7,2 млрд рублей. Большая часть приходится на тепло – около 5 млрд рублей. На воду приходится 700 млн рублей и 1,4 млрд рублей – на водоотведение.

Конечно, не все мероприятия финансируются за счет тарифного источника, и здесь есть свои нюансы. Порядка 70% от этой суммы приходится на тарифный источник, а остальное финансируется за счет техприсоединения, собственных средств компаний и кредитных источников.

Если говорить об общей сумме, то 7,2 млрд рублей идет конкретно за счет тарифных источников. Если говорить в целом про финансирование с учетом нетарифных источников, то это уже 16 млрд рублей. Из них 11 млрд приходится на тепло, 2 млрд на воду и 2,6 млрд рублей на канализацию.

Какова в Татарстане изношенность коммунальных сетей?

Конечно, это вопрос Минстроя РТ, но у нас эти данные тоже есть. Если сравнивать, например, общие показатели по России с Республикой Татарстан, то они (показатели по России) будут выше. Если обращаться к теплу, то средний показатель износа сетей в республике составляет около 52-55%. Средний показатель износа сетей водоснабжения составляет 65%, а канализации – около 70%.

В каких городах республики проблема стоит особо остро?

В Нижнекамске показатели изношенности сетей составляют более 70%. Из крупных городов в самом хорошем состоянии Набережные Челны. Казань занимает средний показатель.

В Набережных Челнах достаточно много средств вкладывается в ремонт. У них финансирование аккумулировано между ресурсоснабжающей организацией и органами местного самоуправления. Если рассматривать сферу водоснабжения и водоотведения, то практически все сети муниципальные. «Челныводоканал», как коммерческая организация, оплачивает арендные платежи. Город составляет программу на эти арендные платежи и привлекает тот же «Челныводоканал», который выполняет работы по реконструкции муниципальных сетей. Получается такой замкнутый цикл.

В каждом городе республики в летний период проводится множество мероприятий, планируется к замене порядка 50 км сетей теплоснабжения Фото: kzn.ru

«К 2030 году по замене сетей по республике должны выйти на показатель в 2,5%»

Как обстоят дела в Казани?

Реализовано крупное мероприятие, связанное с защитой превышения индексов роста платы за коммунальные услуги, в рамках реализации инвестпрограммы МУП «Водоканал».

В 2022-2024 годах рост тарифов был выше предельно допустимого индекса, что позволило довести инвестиционную составляющую до 1,2 млрд рублей на двух услугах. Это позволит ежегодно направлять вышеуказанную сумму средств на замену сетей водоснабжения и водоотведения. Таким образом, источник для реконструкции и модернизации объектов сформирован.

Помимо того, предусмотрено бюджетное софинансирование начиная с 2024 года. Оно было предоставлено организациям, у которых готова проектно-сметная документация. В этом году средства будут выделены через муниципалитеты, программа будет и федеральная, и республиканская.

Согласно утвержденным показателям, мы к 2030 году по замене сетей по республике должны выйти на показатель в 2,5%. Поэтому на сегодняшний день финансирование и софинансирование идет со всех уровней – федерального, республиканского, задействованы и внебюджетные, так называемые тарифные источники.

Как эти изменения влияют на тарифы для людей?

Все зависит от того, какой город мы смотрим. Если Казань, то в принципе здесь превышение уже прошло, источник есть. Поэтому мы считаем, что ситуация стабилизировалась.

Если рассмотреть Набережные Челны, то там тоже имеется источник, есть замкнутый цикл. Как мы видим, предпосылок для какого-то существенного увеличения тарифных источников для реконструкции и модернизации нет.

По Нижнекамску пока вопрос открытый. Здесь ведутся расчеты, но пока в большей степени идет бюджетное финансирование мероприятий для того, чтобы выполнять первоочередные мероприятия для предотвращения аварийности. Как известно, они тяжело входили в минувший отопительный период. Около 600 млн рублей было выделено бюджетных средств для того, чтобы аварийные участки закрыть. Сейчас проводится анализ и смотрится, насколько эффективно и комплексно нужно заменить сети для того, чтобы выйти на более стабильные показатели. Поэтому по Нижнекамску вопрос открытый. Обсуждаем мероприятия, которые нужно провести, и смотрим долю, которая ляжет на тариф, а также средства, выделенные в республиканском и федеральном бюджете. Исходя из этих расчетов, будем строить план на 2026 год.

На сайте Госкомитета РТ по тарифам выкладывают отчеты о проделанных работах, фото и видео, а также информацию о том, достигнуты ли поставленные показатели Фото: kzn.ru

«Источники теплоснабжения летом подвергнутся капремонту, реконструкции и модернизации»

Какие работы будут проведены этим летом?

В каждом городе республики в летний период проводится множество мероприятий, планируется к замене порядка 50 км сетей теплоснабжения. Очень много источников теплоснабжения в этом году подвергнутся капремонту, реконструкции и модернизации. У крупных ТЭЦ проводится реконструкция и техническое перевооружение котлоагрегатов.

Отмечу, что в последние два года мы привлекаем не только тарифный источник за счет тепла. Учитываем, что котел в ТЭЦ работает на электрику и пар, которые являются нерегулируемыми, чтобы привлечь источник, который на тариф для населения не повлияет. Это амортизация с паров и амортизация с электрики. Она не оказывает влияния на тариф на тепловую энергию для населения. Такую работу мы ведем с организациями уже три года.

Что касается водоснабжения и водоотведения, то акцент сделан именно на сети. Также по республике есть отдельная программа модернизации инфраструктуры, заключен меморандум между республикой и Минстроем России. Есть определенные условия, которых мы должны достичь. Поэтому сейчас мы совместно с Минстроем Татарстана синхронизируем все источники из бюджета и тарифа. Просчитываем программу до 2030 года, чтобы выйти на плановые показатели. Это целый комплекс мероприятий – 2,5% замены сетей, снижение аварийности и дебиторской задолженности.

Где сейчас проводятся наиболее крупные мероприятия?

В Казани на первой и второй ТЭЦ запланированы довольно крупные мероприятия, а также на Нижнекамской и Набережночелнинской ТЭЦ. Это то, что касается тепловой энергии. Если говорить о некомбинированном тепле, то «Казэнерго» приступило к работам. На крупных котельных идет плановая замена котлов, которые вышли из строя, а также сетевого хозяйства и другого оборудования для более эффективной работы.

У крупных ТЭЦ проводится реконструкция и техническое перевооружение котлоагрегатов Фото: kzn.ru

«Применяются расценки, определенные Минстроем для каждого региона»

Как люди могут получить исчерпывающую информацию о том, где и какие работы проводятся в их населенном пункте?

На сайте Госкомитета РТ по тарифам можно посмотреть всю актуальную информацию. Мы выкладываем отчеты о проделанных работах, фото и видео, а также информацию о том, достигнуты ли поставленные показатели. Как правило, выезжаем на место, когда работы начались, далее смотрим промежуточные итоги и конечные результаты.

Есть ли у вас какие-то замечания или нарекания по ходу инвестпрограмм?

Хочется отметить, что работы по благоустройству занимают достаточно большой объем в сметах на проведение реконструкции и модернизации сетей. Проведение этих работ влияет на балансовую стоимость объекта. К примеру, сеть построена, организация ставит ее на баланс, далее начисляется амортизация, влияющая на эксплуатационные затраты, и она включается в тариф. При составлении инвестпрограмм для нас важно, как сложится конечная стоимость. Поэтому мы стараемся затраты на благоустройство по возможности корректировать.

Есть и другие нюансы. Например, многие включают в смету работы по подготовке территории, корчеванию пней. Приходится выезжать на место, сверять эти параметры. Если там площадка уже подготовленная и никакого корчевания проводить не нужно, эту статью затрат мы, конечно, из смет вырезаем.

В качестве положительного примера могу сказать, что сейчас введен в расчет ресурсно-индексный метод, мы его везде применяем. О чем это говорит? Есть расценки конкретно под тот период, в котором будут проводиться работы, и они едины для каждого региона. Выбираем определенную форму для республики, вводим туда показатели и рассчитываем. Раньше организации, пользующиеся федеральными расценками, брали определенные индексы из прогноза социально-экономического развития. Сейчас стало проще и нам, и организациям, поскольку применяются расценки, определенные федеральным Минстроем для каждого региона.

В Татарстане на протяжении последних 10 лет применятся принцип «целевой амортизации» в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Фото: kzn.ru

«Опыт Татарстана хотят тиражировать по всей России»

Есть ли какие-либо новшества при реализации инвестиционных программ в этом году?

Финансовые средства объемные, есть бюджетное софинансирование, поэтому мы планируем усилить контроль. Сейчас аккумулируем и создаем некую рабочую группу с участием представителей Минстроя и Госкомитета РТ по тарифам. Будем выезжать на начало и завершение работ, отправлять ежемесячные отчеты в ФАС и Минстрой России – каких показателей достигли и каких не достигли. Обязательно будем контролировать достижение всех поставленных показателей.

Насколько выполнены инвестиционные программы в республике в прошлом году?

По прошлому году программы выполнены на 98,8%. Есть, конечно, нюансы, где по тем или иным причинам организации недовыполнили мероприятия, но в большей степени это нетарифный источник. Что касается тарифного источника, выполнение составляет 100%.

Напоследок отмечу, что в Татарстане на протяжении последних 10 лет применятся принцип «целевой амортизации» в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Амортизационные расходы используются по целевому назначению, для дополнительных инвестиций и снижения физического износа инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Положительный опыт региона хотят закрепить на законодательном уровне, чтобы тиражировать по всей России.