Госкомитет РТ по тарифам рассказал об изношенности коммунальных сетей в РТ

Средний показатель износа теплосетей в Татарстане составляет около 52-55%, износа сетей водоснабжения – 65%, а канализации – около 70%. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщила первый заместитель председателя Госкомитета РТ по тарифам Лариса Хабибуллина.

«В Нижнекамске показатели изношенности сетей составляют более 70%. Из крупных городов в самом хорошем состоянии Набережные Челны. Казань занимает средний показатель. В Набережных Челнах достаточно много средств вкладывается в ремонт, у них финансирование аккумулировано между ресурсоснабжающей организацией и органами местного самоуправления», – рассказала она.

Если рассматривать сферу водоснабжения и водоотведения, то практически все сети муниципальные. «Челныводоканал», как коммерческая организация, оплачивает арендные платежи. Город составляет программу на эти арендные платежи и привлекает тот же «Челныводоканал», который выполняет работы по реконструкции муниципальных сетей. Получается такой замкнутый цикл, заметила Хабибуллина.

Об износе сетей теплоснабжения и водоотведения, обновлении коммунальной инфраструктуры и средствах, заложенных на проведение работ в тарифах для населения, читайте в материале «Татар-информа».