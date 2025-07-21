Госкомитет РТ по тарифам рассказал о планах по замене коммунальных сетей к 2030 году

В каждом городе Татарстана в летний период проводится множество мероприятий по ремонту в коммунальной сфере, планируется к замене порядка 50 км сетей теплоснабжения. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщила первый заместитель председателя Госкомитета РТ по тарифам Лариса Хабибуллина.

«Очень много источников теплоснабжения в этом году подвергнется капремонту, реконструкции и модернизации. У крупных ТЭЦ проводится реконструкция и техническое перевооружение котлоагрегатов», – рассказала она.

Что касается водоснабжения и водоотведения, по данным Хабибуллиной, акцент сделан именно на сети. Также по республике есть отдельная программа модернизации инфраструктуры, заключен меморандум между республикой и Минстроем России.

«Есть определенные условия, которых мы должны достичь. Поэтому сейчас мы совместно с Минстроем Татарстана синхронизируем все источники из бюджета и тарифа. Просчитываем программу до 2030 года, чтобы выйти на плановые показатели. Это целый комплекс мероприятий – 2,5% замены сетей, снижение аварийности и дебиторской задолженности», – подчеркнула Хабибуллина.

Об износе сетей теплоснабжения и водоотведения, обновлении коммунальной инфраструктуры и средствах, заложенных на проведение работ в тарифах для населения, читайте в материале «Татар-информа».