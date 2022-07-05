Госкомитет РТ по тарифам рассказал, насколько подорожали вода и газ в Татарстане

Несмотря на рост тарифов за ЖКУ, размер платежей в Татарстане не поднялся в сравнении с другими регионами Приволжского федерального округа. Об этом сообщил сегодня председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев на брифинге в Казани.

«При росте платежей на 6,2%, а это выше чем в других округах, мы не поднялись по средним показателям в ПФО и занимаем такие же места. Это связано с тем, что в предыдущие тарифные кампании у нас были ставки более низкие по средним показателям, чем в целом по другим федеральным округам. Мы их даже догнать не можем при таком росте тарифов», – сказал он.

Тариф на газ для населения с 1 июля вырос на 3%, или на 18 копеек, — до 6,25 рубля. Июльский рост тарифа на электроэнергию для большинства жителей, которые пользуются газовой плитой, составил 4,6%, или на 19 копеек. По электроплитам увеличение составило 8,5% (повышение на 25 копеек) Для сельчан тариф изменился на 4,5% (+13 копеек). Возросли и тарифы на вывоз ТКО.

В среднем по республике рост тарифов на питьевую воду для населения составит 6,9%. С июля один кубометр воды в среднем стоит 28,69 рубля. Средний тариф на водоотведение с 1 июля составляет 26 рублей, увеличившись на 9,2%, на тепловую энергию — 2012,34 рубля/Гкал с ростом 6,7%.

Подробнее об увеличении тарифов на ЖКУ читайте в материале «Татар-информа».