Груничев о тарифах ЖКХ в Татарстане: «Мы не поднялись по средним показателям в ПФО»

Новые тарифы за коммунальные услуги установлены в Татарстане с 1 июля. На сколько подорожало электричество, газ и вода и сколько денег направят власти на социальную поддержку, чтобы компенсировать повышение платы, рассказали журналистам в Доме Правительства РТ.

Александр Груничев: «Тарифы на ЖКУ наиболее вырастут в Казани, а также в 57 муниципальных образованиях Татарстана»

Фото: tatarstan.ru

Новые очистные сооружения строятся за счет бюджета, но эксплуатация ложится на тарифы

О том, как изменились коммунальные платежи, журналистов проинформировал председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев.

«С 1 июля в Республике Татарстан в соответствии с требованиями федерального законодательства произошло очередное изменение тарифов на коммунальные услуги. Ценовое регулирование тарифов регламентировано целым рядом законов, нормативных и подзаконных актов об электроэнергетике, теплоснабжении, водоснабжении, водоотведении, газоснабжении и других, число которых достигает более ста документов. Нами принято на 2022 год всего 534 тарифа для 239 предприятий», – сказал он.

Спикер отметил, что в коммунальной сфере региона трудятся 30 тыс. работников со средней зарплатой около 30 тыс. рублей, что ниже среднего уровня по республике. По заявкам коммунальных организаций индекс составил более 12%, но с учетом совместной работы ФАС, Правительства РТ и Госкомитета РТ по тарифам распоряжением Правительства РТ установлен средний индекс в размере 6,2% для 855 образований. При этом организации могут воспользоваться правом, прибегнуть к защите тех или иных статей расходов в судах.

«Тарифы на ЖКУ наиболее вырастут в Казани, а также в 57 муниципальных образованиях Татарстана, где использовано предельно допустимое отклонение, которое для республики установлено в размере 3%», – отметил Груничев.

«Новые биологические очистные сооружения строятся за счет федеральных и республиканских программ. Однако дальнейшая их эксплуатация и текущий ремонт ложится на действующие тарифы» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Он пояснил, что такое решение было принято в связи с ростом цен на газ и электроэнергию свыше определенного прогноза. Для Казани установлен предельный индекс с превышением на весь 2022 год, это 13%.

«Хочу дополнительно сообщить о причинах изменения тарифов в рамках 9,2%. Это 24 города, 17 поселков городского типа и 17 сельских поселений. Первая причина заключается в выполнении требований федерального законодательства в части обеспечения качественной очистки сточных вод. Новые биологические очистные сооружения строятся за счет федеральных и республиканских программ. Однако дальнейшая их эксплуатация и текущий ремонт ложится на действующие тарифы на водоотведение. Это в 2022 году коснулось жителей 12 муниципальных образований», – проинформировал Груничев.

Вторая причина заключается в необходимости устранения перекрестного субсидирования в тарифах на электроэнергию для населения. Речь идет о пересмотре понижающих коэффициентов к тарифам для городских домов с электроплитами с 0,72 до 0,74 в 2022 году. При этом сохранена льгота для сельских жителей на прежнем уровне. Третьей причиной стал низкий уровень зарплаты основного производственного персонала. Четвертым фактором послужила реализация инвестпрограмм по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

«Тарифная составляющая на 2022 год составляет 50% от общего финансирования, направленного на данные цели», – отметил Груничев.

«При росте платежей мы не поднялись по средним показателям в ПФО и занимаем такие же места»

Тариф на газ для населения с 1 июля вырос на 3%, или на 18 копеек – до 6,25 рубля. Среди регионов Приволжского федерального округа по тарифам на газ для населения Татарстан занимает пятое место в мониторинге по возрастанию.

Тариф на газ для населения с 1 июля вырос на 3%, или на 18 копеек – до 6,25 рубля Фото: © «Татар-информ»

«При росте платежей на 6,2%, а это выше, чем в других округах, мы не поднялись по средним показателям в ПФО и занимаем такие же места. Это связано с тем, что в предыдущие тарифные кампании у нас были ставки более низкие по средним показателям, чем в целом по другим федеральным округам. Мы их даже догнать не можем при таком росте тарифов», – заметил председатель Госкомитета РТ по тарифам.

Июльский рост тарифа на электроэнергию для большинства жителей, которые пользуются газовой плитой, составил 4,6%, или на 19 копеек. Для пользователей электроплитами увеличение составило 8,5% (повышение на 25 коп.). Для сельчан повышение составило 4,5% (+13 коп.). Возросли и тарифы на вывоз ТКО. Среди регионов ПФО по тарифам на электроэнергию регион находится на 11-м месте.

«Единые тарифы на услуги региональных операторов с 1 июля составляют 508 рублей за кубометр, с учетом НДС рост составит 4%. Плата за услугу в сфере обращения с ТКО будет следующая: 99,93 рубля с человека в месяц (рост на 4%) в многоквартирном доме и 108,4 рубля с человека в месяц в индивидуальных жилых строениях (рост 4%)», – пояснил Александр Груничев.

Среди регионов ПФО Татарстан по тарифам на обращение с ТКО занимает четвертое место. В среднем по республике рост тарифов на питьевую воду для населения составит 6,9%. Один кубометр воды в среднем с июля стоит 28,69 рубля. Среди регионов ПФО по тарифам на питьевую воду для населения республика занимает четвертое место. Наиболее дорогая покупная вода, поставляемая на юго-запад республики.

Средний тариф на водоотведение с 1 июля составляет 26 рублей, увеличившись на 9,2%. Среди регионов ПФО по тарифам на водоотведение Татарстан занимает восьмое место. Средний тариф на тепловую энергию для населения с 1 июля составляет 2012,34 рубля за гигакалорию с ростом 6,7%. Среди регионов ПФО Татарстан занимает шестое место по данному показателю.

Средний тариф на тепловую энергию для населения с 1 июля составляет 2012,34 рубля за гигакалорию с ростом 6,7% Фото: © «Татар-информ»

Строки «Инвестиционная надбавка» в платежках не будет

Новой строки «Инвестиционная надбавка» в платежках татарстанцев за июль не будет. Об этом сообщил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

«Дополнительной строчки в платежках не будет. С 1 июля произойдут изменения в Казани, где по воде и водоотведению принято решение об утверждении инвестиционной программы. Уровень платы за воду и водоотведение с 1 июля значительно вырастет по городу Казани с учетом инвестиционной надбавки, которая заложена внутрь утвержденного тарифа. Отдельной строчки на инвестиционную программу не предусматривается в платежном документе», – сказал он.

Представитель Минстроя РТ добавил, что этот рост согласован с ФАС и соответствующее решение принято публично.

«Как только эти денежные средства будут поступать в “Водоканал”, мы будем контролировать их целевое использование», – подчеркнул Фролов.

Кроме регулируемых тарифов есть еще нерегулируемая часть. Это платеж за содержание жилого помещения, который в соответствии с Жилищным кодексом должен устанавливаться на собрании собственников. По ряду муниципалитетов были приняты решения об изменении платы в пределах 5% платежа по республике. Величина платежа за капитальный ремонт при этом не изменилась.

На соцподдержку за год направят 8,6 млрд

Чтобы сократить плату за жилищно-коммунальные услуги, татарстанцам по-прежнему рекомендуют устанавливать индивидуальные приборы учета, своевременно проходить поверки и регулярно сообщать данные счетчиков. К слову, приборами учета уже оборудованы 90% домохозяйств региона. Кроме того, для людей с низкими доходами действуют меры соцподдержки.

Чтобы сократить плату за жилищно-коммунальные услуги, татарстанцам по-прежнему рекомендуют устанавливать индивидуальные приборы учета Фото: © «Татар-информ»

По словам Груничева, общая сумма субсидий, выплаченных за 2021 год для 100,3 тыс. семей, составила 1,3 млрд рублей.

Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Наталья Бутаева проинформировала, что общие затраты республики на 2022 год на предоставление мер соцподдержки только по оплате коммунальных услуг предусмотрены в размере 8,6 млрд рублей.

«Меры поддержки делятся на категорийные и зависящие от размеров доходов граждан. Отдельным категориям граждан предоставляются субсидии и льготы. Это ветераны труда, инвалиды, ветераны боевых действий и другие. Субсидии-льготы получают более 650 тыс. человек, и затраты бюджета на превышают 6,4 млрд рублей в год», – сообщила Бутаева.

С увеличением объемов затрат на ЖКУ объемы субсидирования будут пропорционально расти. Субсидии по малообеспеченности предоставляются семьям, чьи расходы на оплату ЖКУ в пределах региональных стандартов превышают 21% по республике. В бюджете на данные меры предусмотрено 2,2 млрд рублей. Заявления от татарстанцев на предоставление субсидий принимаются в электронном виде. В настоящее время в электронном виде подается около 60% от общего числа заявлений.