Госкомитет РТ по тарифам рассказал, когда пересмотрит цены за проезд в Казани

Госкомитет Татарстана по тарифам занимается рассмотрением заявки казанских перевозчиков об изменении цен на проезд в общественном транспорте. Решение будет принято до конца года. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщила первый заместитель председателя госкомитета Лариса Хабибуллина.

«В адрес Госкомитета РТ по тарифам от исполкома Казани поступило заявление с предложением о пересмотре тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Казани в 2024 году. При приобретении единовременного билета за наличный расчет тариф предлагается изменить тариф с 36 до 42 рублей, при оплате банковской и транспортной картой – с 35 до 38 рублей, а при оплате проезда электронным проездным билетом (на 100 и более поездок) – с 25 до 30 рублей», – уточнила собеседница агентства.

По данным спикера, заседание, на котором будет принято решение о корректировке стоимости проезда, состоится до 20 декабря. В настоящее время ведомством проводится анализ обосновывающих документов и финансово-хозяйственной деятельности организации. Подробнее о тарифах на проезд читайте в материале «Татар-информа».