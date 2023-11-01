Госкомитет РТ по тарифам: «Скоро примем решение об изменении тарифов на проезд в Казани»

Лариса Хабибуллина: «При приобретении единовременного билета за наличный расчет предлагается изменить тариф с 36 до 42 рублей»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Поступило предложение пересмотреть тарифы на проезд в Казани в 2024 году»

Лариса Васильевна, Госкомитет РТ по тарифам сейчас рассматривает заявку от Казани о пересмотре цен на проезд в общественном транспорте. На сколько предлагается повысить цену за проезд в общественном транспорте за наличную оплату и по банковской карте?

В адрес Госкомитета РТ по тарифам от исполнительного комитета Казани поступило заявление с предложением о пересмотре тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в столице Татарстана в 2024 году.

При приобретении единовременного билета за наличный расчет предлагается изменить тариф с 36 до 42 рублей, при оплате банковской и транспортной картой – с 35 до 38 рублей, а при оплате проезда электронным проездным билетом (на 100 и более поездок) – с 25 до 30 рублей.

Когда изменения вступят в силу?

Сейчас проводится анализ обосновывающих документов и финансово-хозяйственной деятельности организации. Заседание правления будет проведено до 20 декабря, где будет принято решение о корректировке стоимости проезда. Актуальную повестку заседаний можно найти на сайте Госкомитета РТ по тарифам.

Тарифы устанавливаются на основании республиканского закона Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Стоимость единого социального проездного регулирует Кабмин Татарстана»

А на основании чего Госкомитет РТ по тарифам принимает решение о назначении тарифов на пассажирские перевозки и провоз багажа на муниципальном общественном транспорте?

При утверждении тарифов мы руководствуемся федеральными законами: «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автотранспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации», а также постановлением Правительства России «О мерах по упорядочению государственного регулирования тарифов», «Порядком установления регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок на территории Республики Татарстан», утвержденным постановлением Госкомитета РТ по тарифам в 2019 году.

Кроме того, тарифы устанавливаются на основании республиканского закона «Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РТ».

Кто устанавливает стоимость единого социального проездного билета для льготников в республике?

Единый социальный проездной билет для льготников в республике не регулируется Госкомитетом РТ по тарифам, а устанавливается Кабинетом Министров РТ.

Заседание правления будет проведено до 20 декабря, где будет принято решение о корректировке стоимости проезда Фото: © Владимир Васильев / «Татар-инфрм»

«Тарифы на проезд по межмуниципальным маршрутам устанавливают перевозчики»

Кто определяет тарифы на перевозку пассажиров по межмуниципальным маршрутам в Татарстане?

Министерством транспорта и дорожного хозяйства РТ сформирован реестр межмуниципальных маршрутов, в котором указаны виды регулярных перевозок. Согласно документу, межмуниципальные маршруты республики относятся к регулярным перевозкам по нерегулируемым тарифам.

Где можно посмотреть информацию о тарифах на транспортные услуги в республике и изучить реестр действующих маршрутов в Казани?

Изучить информацию о действующих тарифах на транспортные услуги в Татарстане можно на сайте Госкомитета РТ по тарифам.

Ознакомиться с реестром муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим транспортом в Казани можно на сайте исполкома города.