Госкомитет РТ по тарифам объяснил, на какой срок установлены новые тарифы ЖКУ

После плановой индексации тарифов на коммунальные услуги в июле татарстанцам придут платежки с новыми суммами в начале августа. Как изменится квартплата за квартиру на примере семьи из трех человек, «Татар-информу» объяснила сегодня первый заместитель председателя Госкомитета РТ по тарифам Лариса Хабибуллина.

«На семью из трех человек, проживающих в „ленинградке“ площадью 56 кв. метров, платеж повысится примерно на 350–400 рублей. Мы просчитывали примерный платеж с учетом изменений тарифов в случае, если не изменятся объемы потребления коммунальных ресурсов. Но нужно понимать, что мы не сравниваем июль, когда не было тепла, с январем. Мы сравниваем месяцы, когда потребление коммунальных услуг примерно одинаковое», — пояснила она.

Плановая индексация тарифов на коммунальные услуги произойдет с 1 июля 2024 года во всех регионах России. Действующие сейчас тарифы не менялась на протяжении полутора лет. Предельный индекс роста платы для жителей Татарстана составит 10,8%, предельно допустимое отклонение — 4,9%.

«Новые тарифы установлены до 31 декабря 2024 года, но с 1 января 2025 года они также будут действовать. Следующее изменение тарифов ожидается с 1 июля 2025 года», — уточнила Хабибуллина.