Госкомитет РТ по тарифам повысил цену на проезд в челнинских автобусах

Государственный комитет Татарстана по тарифам установил новые тарифы на проезд в общественном транспорте Набережных Челнов. Стоимость проезда с 1 января 2022 года увеличится на 2 рубля.

Однако при оплате проезда билетом длительного пользования на 100 поездок стоимость не изменится и останется на уровне позапрошлого года — 20 рублей.

По информации ведомства, с заявлением об установлении нового тарифа обратился исполком Автограда. Пассажирскими перевозками в городе занимаются «Электротранспорт» и «Пассажирские перевозки».

При расчете тарифа были учтены расходы на техобслуживание и ремонт транспорта, лизинговые платежи, расходы на горюче-смазочные материалы, заработную плату, социальные отчисления и иные расходы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Набережных Челнах и Тукаевском районе повысились тарифы на воду.