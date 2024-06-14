Госкомитет РТ по тарифам: Плата за ЖКУ наиболее волнует татарстанцев

С начала года в Госкомитет РТ по тарифам поступило более 460 обращений от татарстанцев. Наиболее часто людей волнуют начисления за коммунальные и жилищные услуги, сообщил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» начальник отдела по работе с обращениями граждан Дмитрий Романов.

«Вопросы поступают разные. По жилищным услугам это вопросы по содержанию и управлению многоквартирными домами, а также общедомовым нуждам. Также людей волнуют вопросы капитального ремонта», — сказал он.

Кроме того, люди интересуется ценами на лекарства и стоимостью проезда на транспорте, а также тем, как устанавливаются тарифы на коммунальные услуги. Спикер напомнил, что позвонить в Госкомитет РТ по тарифам можно по телефону 8 (843) 236-36-36. Также можно прийти на прием лично либо отправить обращение в интернет-приемную на официальном сайте ведомства.

Плановая индексация тарифов на коммунальные услуги произойдет с 1 июля 2024 года во всех регионах России. Действующие сейчас тарифы не менялись на протяжении полутора лет. Предельный индекс роста платы для жителей Татарстана составит 10,8%, предельно допустимое отклонение — 4,9%