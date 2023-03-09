Госкомитет РТ по тарифам объяснил татарстанцам, как проверить начисления за ЖКУ

Самостоятельно рассчитать платежи за коммунальные услуги жители Татарстана могут на сайте Госкомитета РТ по тарифам при помощи «Калькулятора коммунальных платежей». Об этом в интервью «Татар-информу» сообщила первый заместитель председателя Госкомитета РТ по тарифам Лариса Хабибуллина.

«В разделе "Обращения и прием граждан" на сайте Госкомитета РТ по тарифам есть "Калькулятор коммунальных платежей". Это информационный инструмент, позволяющий провести онлайн-проверку соответствия роста размера платы за коммунальные услуги установленным ограничениям. Изменение платы граждан рассчитывается при сопоставимом наборе и объеме коммунальных услуг в каждом месяце этого года по отношению к размеру платы за коммунальные услуги в декабре предыдущего года», – сказала она.

Спикер отметила, что результаты расчета регионального калькулятора носят информационный характер и не являются платежным документом. В случае расхождения данных люди могут обратиться в расчетные центры и другие организации для дополнительных разъяснений. Кроме того, есть «Калькулятор коммунальных платежей» на сайте ФАС России. Он является агрегатором ссылок на региональные калькуляторы коммунальных платежей.

Подробнее о начислениях за коммунальные услуги читайте в материале «Татар-информа» «Госкомитет по тарифам: татарстанцы могут проверить начисления за ЖКУ на "калькуляторе"».