Госкомитет по тарифам: татарстанцы могут проверить начисления за ЖКУ на «калькуляторе»

Лариса Хабибуллина: «Размер платежа граждан за каждую коммунальную услугу складывается из экономически обоснованного тарифа, утверждаемого для конкретной ресурсоснабжающей организации»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Размер платежа за коммунальную услугу складывается из экономически обоснованного тарифа и объемов потребления данной услуги»

Из чего складывается размер коммунального платежа?

В соответствии с положениями Жилищного кодекса России размер платежа граждан за коммунальную услугу складывается из экономически обоснованного тарифа, утверждаемого для ресурсоснабжающей организации, и объемов потребления услуги. Объем потребления определяется приборами учета. Если они отсутствуют, то объем рассчитывается исходя из нормативов потребления. При этом необходимо разделять понятия «тариф на коммунальный ресурс» и «плата за коммунальную услугу».

Что входит в плату за коммунальные услуги?

Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодную и горячую воду, электрическую и тепловую энергию, газ, твердое топливо при наличии печного отопления, плату за отведение сточных вод, а также за обращение с коммунальными отходами.

«Объем потребления определяется прибором учета. Если приборы учета отсутствуют, то объем рассчитывается исходя из нормативов потребления» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Какие меры предпринимаются государством для ограничения роста платежей населения за коммунальные услуги?

Жилищным кодексом России предусмотрено ограничение повышения размера платы за коммунальные услуги благодаря утверждению индексов изменения размера платы за услуги ЖКХ в среднем по субъектам страны. Кроме того, установлены предельные (максимальные) индексы изменения размера платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях. Такие ограничения позволяют исключить случаи резкого роста платежей и являются механизмом для принятия сбалансированных решений в сфере регулирования тарифов.

По Татарстану средний индекс ежегодно устанавливается Правительством России и определяет максимально допустимое увеличение совокупной выручки по всем коммунальным услугам, предоставляемым в республике. Это служит основанием для утверждения Раисом Татарстана предельных индексов изменения размера платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях. Предельный индекс – максимальный рост платы граждан за услуги ЖКХ с наиболее невыгодным для потребителя набором коммунальных услуг. При этом для большей части потребителей муниципального образования рост платы за коммунальные услуги может составлять меньшую величину от предельного индекса.

«Изменение платы граждан рассчитывается при сопоставимом наборе и объеме коммунальных услуг» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Следующая индексация тарифов произойдет только 1 июля 2024 года»

Какое ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги принято в Татарстане?

Индекс изменения платы татарстанцев за коммунальные услуги регулирует рост совокупной платы: за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление, обращение с твердыми коммунальными отходами. Изменение платы граждан рассчитывается при сопоставимом наборе и объеме коммунальных услуг.

Особенностью тарифной кампании 2023 года является пересмотр действующих тарифов на коммунальные услуги с 1 декабря 2022 года. Постановление Правительства РФ (№ 2053 от 14.11.2022) характеризуется двумя новшествами. Во-первых, следующая индексация тарифов произойдет только 1 июля 2024 года. Таким образом, установленные тарифы будут действовать более полутора лет. Во-вторых, в отличие от предыдущих лет средний индекс в пределах 9% установлен на территории всех регионов России.

Предельно допустимое отклонение в размере 3%, утвержденное распоряжением Правительства России, можно использовать в отношении отдельных муниципальных образований. Рост платы граждан за коммунальные услуги с 1 декабря 2022 года по 883 муниципальным образованиям составил 9% и ниже, в 29 муниципальных образованиях – 12% с учетом предельно допустимого отклонения в размере 3%. Для жителей Казани предельный индекс утвержден на уровне 10%, в связи с реализацией в 2023 году мероприятий инвестиционной программы МУП «Водоканал».

Предельные индексы в 29 муниципальных образованиях утверждены с учетом ряда факторов. Так, в отношении 13 муниципальных образований: Набережных Челнов, Азнакаево, Арска, Бугульмы, Заинска, Зеленодольска, Нижнекамска, Аксубаево, поселков Джалиль, Карабаш, Камское Устье, Тенишево и Нижняя Мактама – учтено влияние пересмотра понижающих коэффициентов, применяемых к тарифам на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, с 0,7442 до 0,765, для снижения перекрестного субсидирования.

«Учтено влияние пересмотра понижающих коэффициентов, применяемых к тарифам на электроэнергию для населения, проживающего в домах, оборудованных стационарными электроплитами» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Еще в пяти муниципальных образованиях (поселок Алексеевское, Нижние Вязовые, Рыбная Слобода, Красноборское и Новошешминское сельские поселения) учтены расходы ресурсоснабжающих организаций на эксплуатацию новых биологических очистных сооружений, построенных по республиканским и федеральным программам. В отношении 11 муниципальных образований: Бавлов, Иннополиса, поселка Уруссу, Октябрьского, Осиновского, Абсалямовского, Дым-Тамакского, Габишевского, Песчано-Ковалинского, Афанасовского, Красноключинского сельских поселений – было учтено решение вопросов деятельности организаций холодного и горячего водоснабжения и водоотведения. В 2023 году рост платы граждан за коммунальные услуги не предусмотрен.

Могут ли регионы превышать установленные Правительством России предельные индексы?

Изменение размера платы за коммунальные услуги по всем муниципальным образованиям Татарстана не может превышать индекс по региону, ежегодно утверждаемый Правительством России. Однако в отдельных муниципальных образованиях максимальное изменение платы может превышать установленные на федеральном уровне ограничения, то есть предельные индексы в муниципальных образованиях могут быть выше индекса по Татарстану. Это возможно лишь при наличии официального решения представительного органа муниципального образования.

Основанием для установки предельных индексов в муниципальных образованиях могут служить затраты на развитие систем коммунальной инфраструктуры, направленные на бесперебойное обеспечение электро-, газо- и теплоносителями, водоснабжением и водоотведением новых объектов капитального строительства и другие ситуации. А также это может быть реализация инвестиционных программ.

«Изменение платы рассчитывается при сопоставимом наборе и объеме коммунальных услуг в каждом месяце по отношению к размеру платы за услуги ЖКХ в декабре предыдущего года» Фото: © «Татар-информ»

Проверить соответствие оплаты услуг ЖКХ установленным ограничениям поможет «Калькулятор коммунальных платежей»

Как людям самим проверить соответствие роста платы за коммунальные услуги установленным ограничениям?

В разделе «Обращения и прием граждан» на сайте Госкомитета РТ по тарифам есть «Калькулятор коммунальных платежей». Это информационный инструмент, позволяющий провести онлайн-проверку соответствия роста оплаты за услуги ЖКХ установленным ограничениям. Изменение платы рассчитывается при сопоставимом наборе и объеме коммунальных услуг в каждом месяце по отношению к размеру платы за услуги ЖКХ в декабре предыдущего года. Расчеты регионального калькулятора носят информационный характер и не являются платежным документом. В случае расхождения данных люди могут обратиться в расчетные центры для дополнительных разъяснений. Кроме того, есть «Калькулятор коммунальных платежей» и на сайте ФАС России. Он является агрегатором ссылок на региональные калькуляторы коммунальных платежей.

Какие организации в Татарстане контролируют правильность начислений за жилищно-коммунальные услуги?

Этим занимаются специалисты Государственной жилищной инспекции РТ. Они же контролируют соблюдение требований к определению размера и внесению платы за коммунальные услуги.

Где можно изучить информацию о тарифах на коммунальные услуги для жителей Татарстана, действующие в 2023 году?

Тарифы на коммунальные услуги для жителей нашего региона, действующие в 2023 году, опубликованы на сайте Госкомитета РТ по тарифам по адресу kt.tatarstan.ru. Для этого нужно зайти в раздел «Деятельность», открыть вкладку «Тарифы», перейти во вкладку «Тарифы 2023» и открыть «Тарифы для населения». Также вся актуальная информация опубликована на едином информационном портале «Открытый Татарстан».