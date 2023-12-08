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Общество 8 декабря 2023 12:00

Госкомитет РТ по тарифам объяснил причины изменения цен на проезд с Нового года

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При расчете новых тарифов на проезд в общественном транспорте Казани с 1 января 2024 года Госкомитет РТ по тарифам провел анализ представленных перевозчиками тарифных заявок и документов, а также учел экономически обоснованные расходы перевозчиков. Об этом сообщил сегодня на заседании в Казани начальник отдела ведомства Гаяз Миннебаев.

Госкомитет РТ по тарифам

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Рост обусловлен изменением индекса потребительских цен, индексацией зарплат водителей и кондукторов, увеличением стоимости электроэнергии, ГСМ, шин и техобслуживания, а также учетом эксплуатационных расходов для 25 новых троллейбусов, приобретенных в лизинг», — пояснил чиновник.

Пересмотр действующих тарифов инициирован перевозчиками и исполкомом Казани. Цены на проезд в городе изменятся с 1 января 2024 года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что тарифы на проезд в общественном транспорте на 2024 год утвердили сегодня в Казани на заседании правления Госкомитета РТ по тарифам. С нового года средний тариф вырастет на 9,5%.

#тарифы #стоимость проезда #общественный транспорт
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