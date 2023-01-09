Госкомитет РТ по тарифам объяснил, куда жаловаться на завышенные начисления за ЖКУ

В январе жители Татарстана получили платежки за ЖКУ за декабрь с тарифами, проиндексированными в среднем на 9%. В каких случаях татарстанцы могут инициировать проверку начислений и куда обращаться с жалобами на некачественные услуги, «Татар-информу» рассказала первый заместитель председателя Госкомитета РТ по тарифам Лариса Хабибуллина.

«В этом году индексация одинаковая для всех субъектов и составляет 9%. Следующая индексация произойдет только с 1 июля 2024 года. Соответственно, установленные тарифы будут действовать более полутора лет», – напомнила спикер два главных новшества тарифной кампании.

Хабибуллина заметила, что все предоставляемые жилищно-коммунальные услуги должны быть качественными и своевременными, не менее важно правильное начисление платы за них. Если есть нарекания на качество, либо факты несвоевременного предоставления услуг, то люди могут обращаться в соответствующие ведомства.

Так, если речь идет об энергетических услугах – электроснабжении и газе, то следует обращаться в Минпромторг, если это коммунальная сфера – тепло, вода, канализация, – в Минстрой Татарстана, а по самим начислениям – в государственную жилищную инспекцию.

«Важно понимать, что изменилась не только тарифная составляющая, меняется и объем потребления услуг. Зачастую управляющая компания производит перерасчеты, обосновывая увеличение начислений ростом тарифов. Если индексация выше 9%, нужно обратиться в ГЖИ для проверки», – подчеркнула Хабибуллина.

Также по вопросам начислений можно обращаться в Госкомитет РТ по тарифам по телефону горячей линии 236-36-36. Если вопрос не касается тарифных решений, специалисты перенаправят обращение в нужное ведомство для объективного разъяснения. Кроме того, татарстанцы при оплате ЖКУ могут воспользоваться льготами.

«Для граждан сохранены все действующие льготы и меры соцподдержки. Если расходы гражданина на оплату жилого помещения и коммунальных услуг составляют выше 21% от совокупного дохода семьи, нужно обращаться в соцзащиту за субсидией», – напомнила Хабибуллина.

Также сохранен льготный коэффициент по оплате за электроэнергию в сельской местности, льготные ставки по техприсоединению к сетям электрической энергии, возможно бесплатное подключение к газораспределительным сетям до границ на балансовой принадлежности дома. Кроме того, с прошлого года приборы учета электроэнергии устанавливаются бесплатно.

На сегодняшнем совещании в Кабмине РТ Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил проверить правильность начислений за ЖКУ в платежках татарстанцев. Он отметил важность разъяснения населению причин роста платежей, а также действующих в республике мер социальной поддержки.

Ранее Минтруд Татарстана объяснил, кому положены субсидии на оплату ЖКУ.