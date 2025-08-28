Госкомитет РТ по тарифам назвал предельные размеры надбавок на лекарства

Государственному регулированию подлежат цены на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Эта категория медикаментов контролируется на федеральном и региональном уровне. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщила первый заместитель председателя Госкомитета РТ по тарифам Лариса Хабибуллина.

«Госкомитетом установлены предельные размеры оптовых и предельные размеры розничных надбавок. Они не менялись с 2022 года. Стоимость остальных лекарственных препаратов, не входящих в перечень ЖНВЛП, определяется аптечными организациями самостоятельно с учетом закупочной цены, расходов на хранение и реализацию, рыночной конъюнктуры», – пояснила она.

Для обеспечения прозрачности все зарегистрированные предельные цены заносятся в государственный реестр, доступный для всех граждан на официальном сайте Министерства здравоохранения России. Реестр регулярно обновляется.

Подробнее о тарифах на кадастровые работы, социальные услуги и лекарства в Татарстане читайте в материале «Татар-информа».