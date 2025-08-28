news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 28 августа 2025 12:30

Госкомитет РТ по тарифам назвал предельные размеры надбавок на лекарства

Читайте нас в
Телеграм

Государственному регулированию подлежат цены на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Эта категория медикаментов контролируется на федеральном и региональном уровне. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщила первый заместитель председателя Госкомитета РТ по тарифам Лариса Хабибуллина.

«Госкомитетом установлены предельные размеры оптовых и предельные размеры розничных надбавок. Они не менялись с 2022 года. Стоимость остальных лекарственных препаратов, не входящих в перечень ЖНВЛП, определяется аптечными организациями самостоятельно с учетом закупочной цены, расходов на хранение и реализацию, рыночной конъюнктуры», – пояснила она.

таблица

Для обеспечения прозрачности все зарегистрированные предельные цены заносятся в государственный реестр, доступный для всех граждан на официальном сайте Министерства здравоохранения России. Реестр регулярно обновляется.

Подробнее о тарифах на кадастровые работы, социальные услуги и лекарства в Татарстане читайте в материале «Татар-информа».

читайте также
Госкомитет по тарифам РТ: Предельные надбавки на лекарства не менялись с 2022 года
Госкомитет по тарифам РТ: Предельные надбавки на лекарства не менялись с 2022 года
#госкомитет рт по тарифам #лекарства #цены
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Победитель «Новой волны» Alex Lim: «Шел на конкурс, чтобы выиграть»

Победитель «Новой волны» Alex Lim: «Шел на конкурс, чтобы выиграть»

27 августа 2025
Что татарстанцам запретят делать на даче с 1 сентября

Что татарстанцам запретят делать на даче с 1 сентября

27 августа 2025