Госкомитет по тарифам РТ: Предельные надбавки на лекарства не менялись с 2022 года

Кадастровые работы, техническая инвентаризация, социальные услуги и цены на лекарства — все это находится в зоне регулирования Госкомитета РТ по тарифам, помимо привычных коммунальных и транспортных тарифов. О том, как они устанавливаются, в интервью «Татар-информу» рассказала первый заместитель председателя комитета Лариса Хабибуллина.





Лариса Хабибуллина: «Госкомитет РТ по тарифам занимается регулированием предельных цен на кадастровые работы и ставок на техническую инвентаризацию»

Фото: © «Татар-информ»

«Предельные максимальные цены обязательны для всех юрлиц и ИП»

– Лариса Васильевна, когда речь заходит о Госкомитете РТ по тарифам, то большинство из нас представляют структуру, которая занимается регулированием тарифов на коммунальные услуги, энергетику и транспорт. Однако мало кто знает, что сфера влияния ведомства гораздо шире и включает в себя целый ряд услуг в непромышленной и социальной сфере. Расскажите об этом, пожалуйста, подробнее.

– Госкомитет РТ по тарифам занимается регулированием предельных цен на кадастровые работы и ставок на техническую инвентаризацию. Техническая инвентаризация и кадастровые работы – две разные процедуры, хотя обе связаны с недвижимостью.

Техническая инвентаризация предполагает определение технических характеристик объекта (планировку, площадь, материалы, износ) и оформляется в виде технического паспорта. Кадастровые работы предусматривают определение и фиксацию координат объекта, его площади и других характеристик для внесения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

– Какова сейчас стоимость кадастровых работ на земельных участках?

– Госкомитетом установлены цены на кадастровые работы на территории Татарстана в отношении земельных участков в следующих размерах:

Установленные предельные максимальные цены обязательны для всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выполняющих кадастровые работы в нашем регионе. Однако исполнители могут установить более низкие цены по своему усмотрению. Важно отметить, что данные тарифы рассчитаны на один земельный участок и применяются при оплате кадастровых работ физическими лицами. В результате проведенных кадастровых работ составляется межевой план, необходимый для регистрации прав на недвижимость.

«Техническая инвентаризация предполагает определение технических характеристик объекта и оформляется в виде технического паспорта» Фото: © Антон Денисов / РИА Новости

«Госкомитет РТ по тарифам регулирует тарифы на шесть категорий социальных услуг»

– Сколько стоит проведение технической инвентаризации жилья в Татарстане?

– Стоимость технической инвентаризации жилья определяется по системе дифференцированных ставок, учитывающих различные параметры объектов недвижимости и наименования работ. В связи с многообразием факторов, влияющих на конечную стоимость, ознакомиться с полным перечнем регулируемых ставок можно на официальном сайте Госкомитета РТ по тарифам в разделе «Деятельность».

– Стоимость каких социальных услуг вы регулируете?

– Госкомитет РТ по тарифам регулирует тарифы на шесть основных категорий социальных услуг, обеспечивая их доступность для населения:

социально-бытовые услуги, поддерживающие жизнедеятельность людей в быту;

социально-медицинские услуги, направленные на сохранение здоровья благодаря организации ухода, содействие в оздоровительных мероприятиях и регулярное наблюдение;

социально-психологические услуги, включая коррекцию психологического состояния и анонимную помощь;

социально-педагогические услуги, охватывающие профилактику отклонений в поведении, формирование позитивных интересов и организацию досуга;

социально-трудовые и социально-правовые услуги.

– Кто может воспользоваться социальными услугами бесплатно?

– Социальные услуги оказываются бесплатно пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций и вооруженных межнациональных конфликтов, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, инвалидам боевых действий, людям, награжденным знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда», а также работавшим в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военных объектах, прифронтовых участках, в составе экипажей транспортного флота. Полный перечень льготных категорий граждан указан в статье 31 Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

Кроме того, бесплатное социальное обслуживание на дому и в полустационарной форме могут получать люди, чей среднедушевой доход не превышает установленную предельную величину. В Татарстане это не менее 1,5 размера прожиточного минимума.

«Государственному регулированию подлежат цены на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов» Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости

«Предельные размеры оптовых и розничных надбавок на лекарства не менялись с 2022 года»

– Регулируются ли Госкомитетом РТ по тарифам цены на лекарства?

– Государственному регулированию подлежат цены на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Эта категория медикаментов контролируется на федеральном (регистрация предельных отпускных цен производителей) и региональном уровне (утверждение предельных оптовых и розничных надбавок).

Госкомитетом установлены предельные размеры оптовых и предельные размеры розничных надбавок. Они не менялись с 2022 года.

Стоимость остальных лекарственных препаратов, не входящих в перечень ЖНВЛП, определяется аптечными организациями самостоятельно с учетом закупочной цены, расходов на хранение и реализацию, рыночной конъюнктуры.

– Где люди могут изучить актуальную информацию о действующих тарифах на лекарства и получить ответы на другие интересующие вопросы?

– Для обеспечения прозрачности все зарегистрированные предельные цены заносятся в государственный реестр, доступный для всех граждан на официальном сайте Министерства здравоохранения России. Реестр регулярно обновляется.

Если у татарстанцев есть вопросы о регулировании тарифов, они могут обратиться в Госкомитет РТ по тарифам за консультацией, направив письменное обращение или придя на прием лично.