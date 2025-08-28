Госкомитет РТ по тарифам назвал цены на кадастровые работы в Татарстане

Госкомитет РТ по тарифам занимается регулированием предельных цен на кадастровые работы и ставок на техническую инвентаризацию. Техническая инвентаризация и кадастровые работы – две разные процедуры, хотя обе связаны с недвижимостью. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщила первый заместитель председателя Госкомитета РТ по тарифам Лариса Хабибуллина.

«Техническая инвентаризация предполагает определение технических характеристик объекта (планировку, площадь, материалы, износ) и оформляется в виде технического паспорта. Кадастровые работы предусматривают определение и фиксацию координат объекта, его площади и других характеристик для внесения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН)», – пояснила она.

Госкомитетом установлены цены на кадастровые работы на территории Татарстана в отношении земельных участков в следующих размерах:

