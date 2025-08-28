news_header_top
Общество 28 августа 2025 12:00

Госкомитет РТ по тарифам напомнил, кому соцуслуги оказываются бесплатно

Госкомитет РТ по тарифам регулирует тарифы на шесть основных категорий социальных услуг, обеспечивая их доступность для населения Татарстана. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщила первый заместитель председателя Госкомитета РТ по тарифам Лариса Хабибуллина.

«Это социально-бытовые услуги, поддерживающие жизнедеятельность людей в быту; социально-медицинские услуги, направленные на сохранение здоровья благодаря организации ухода; содействие в оздоровительных мероприятиях и регулярное наблюдение; социально-психологические услуги, включая коррекцию психологического состояния и анонимную помощь; социально-педагогические услуги, охватывающие профилактику отклонений в поведении, формирование позитивных интересов и организацию досуга, а также социально-трудовые и социально-правовые услуги», – рассказала она.

Социальные услуги оказываются бесплатно пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций и вооруженных межнациональных конфликтов, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, инвалидам боевых действий, людям, награжденным знаками «Жителю блокадного Ленинграда», и другим льготным категориям граждан.

Кроме того, бесплатное социальное обслуживание на дому и в полустационарной форме могут получать люди, чей среднедушевой доход не превышает установленную предельную величину. В Татарстане это не менее 1,5 размера прожиточного минимума.

Подробнее о тарифах на кадастровые работы, социальные услуги и лекарства в Татарстане читайте в материале «Татар-информа».

