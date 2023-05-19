Госкомитет РТ по биоресурсам выясняет причину гибели лося у гимназии №19 в Казани

Молодой лось, обнаруженный сегодня очевидцами возле 19-й гимназии в Казани, погиб. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Госкомитета РТ по биоресурсам.

«Животное получило травму, от которой скончалось. Сотрудниками ветеринарной службы проводится исследование по выявлению причин смерти лося», – отметили в пресс-службе.

Госкомитет РТ по биоресурсам напоминает, что при встрече с диким животным в городе к нему нельзя подходить. Также нужно воздержаться от кормления и совместной фотосессии. Нужно спокойно, без резких движений отойти в безопасное место и вызвать экстренные службы по номеру 112.