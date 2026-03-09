Госкомитет РТ по биоресурсам рассказал, в каком случае разрешат охоту на медведей

Из Красной книги Татарстана из-за роста численности популяции недавно вывели бурого медведя. Теперь косолапый официально считается охотничьим ресурсом, однако это не означает, что охота на него станет массовой. Об этом сообщил «Татар-информу» начальник управления охраны животного и растительного мира Госкомитета РТ по биологическим ресурсам Ринат Чиспияков.

«Медведя из Красной книги вывели, но он остается лимитируемым видом. Возможность открыть охоту на него в отдельных хозяйствах есть, но все зависит от самих охотпользователей. Если они подадут заявку, будем открывать. В прошлом году численность не позволила этого сделать», – отметил он.

Ожидается, что сезон охоты на медведя может стартовать в августе. Ринат Чиспияков считает, что в первые годы охотники, скорее всего, будут относиться к этому виду с опаской – это новое и специфическое направление для региона.

Охотовед «Татохотрыболовобщества» Олег Скопьюк заметил, что этот вид будет востребован у некоторых охотников, когда Госкомитет РТ по биоресурсам официально откроет сезон.

«Сейчас многие охотники из Татарстана ездят за медведем в Удмуртию или Кировскую область. Но зачем куда-то ехать, если у нас в республике плотность медведя уже позволяет проводить такую охоту? Думаю, в первые годы люди будут относиться к этому с опаской как к новшеству, но спрос будет однозначно», – пояснил специалист.

Подробнее о предварительных итогах зимнего маршрутного учета диких животных в Татарстане читайте в материале «Татар-информа».