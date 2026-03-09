Госкомитет РТ по биоресурсам рассказал о численности косуль и лосей в лесах Татарстана

Численность диких животных в лесах Татарстана на протяжении последних лет остается стабильной, а фиксируемые изменения в ходе зимних маршрутных учетов укладываются в рамки естественных природных колебаний. Об этом сообщил «Татар-информу» начальник управления охраны животного и растительного мира Госкомитета РТ по биологическим ресурсам Ринат Чиспияков.

По результатам предыдущего года популяции основных видов в Татарстане выглядят следующим образом:

Копытные: лось – 15,8 тыс. особей, косуля – 16,8 тыс. особей;

Зайцы: русак – 41,3 тыс., беляк – 10 тыс.;

Хищники и пушные: рысь – 120 особей, сурок-байбак – 21,8 тыс.;

Птицы: куропатка – 175,5 тыс., глухарь – 2,7 тыс. особей.

Ринат Чиспияков подчеркнул, что в целом многолетний рост численности основных копытных в республике начал стабилизироваться. Если по косуле «еще есть потенциал для увеличения популяции», то перепись лосей показывает, что в Татарстане они достигли своего природного предела.

«По лосю численность уже максимально возможная для республики. Примерно такое же количество было и в прошлом году – около 16 тысяч особей, и на этой отметке она остановилась. А вот косуля к 16 тысячам только подошла, и здесь мы еще ожидаем роста», – пояснил спикер.

Подробнее о предварительных итогах зимнего маршрутного учета диких животных в Татарстане читайте в материале «Татар-информа».