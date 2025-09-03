Госкомитет РТ по биоресурсам рассказал, как кандидатам в охотники готовиться к экзамену

Чтобы получить охотничий билет, с 1 сентября 2025 года необходимо сдать экзамен. Об этом «Татар-информу» рассказал заместитель председателя Госкомитета РТ по биологическим ресурсам Радик Мутахаров.

«Чтобы сдать экзамен, кандидату необходимо пройти специальное обучение. В законе сказано, что будущий охотник может обучиться самостоятельно, у двух охотников, владеющих охотбилетами более пяти лет, либо у юрлиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих охотхозяйства», – сообщил он.

В Татарстане действует ГБУ «Центр внедрения инновационных технологий в области сохранения животного мира», где преподают опытные специалисты, имеющие не только теоретический знания, но и практические навыки. Люди, у которых есть специальное образование в области охотоведения, от обучения освобождаются.

Чтобы получить допуск к экзамену, необходимо написать заявление в Госкомитет РТ по биоресурсам с подтверждающими документами о прохождении обучения. После нужно пройти экзамен в виде теста. Для его прохождения следует обратиться в Госкомитет РТ по биоресурсам.

