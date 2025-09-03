Тест из 200 вопросов и практика: как сдать новый обязательный экзамен на охотничий билет

Чтобы получить охотничий билет, с 1 сентября 2025 года необходимо сдать экзамен. Новшество нацелено на борьбу с браконьерством, повышение культуры охотников и ограничение оборота оружия. Как подготовиться и сдать экзамен, «Татар-информу» рассказал заместитель председателя Госкомитета РТ по биологическим ресурсам Радик Мутахаров.





Для получения охотничьего билета введен обязательный бесплатный экзамен на знание охотничьего минимума

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Что изменилось с 1 сентября для кандидатов в охотники?

В сентябре вступили в силу изменения в Федеральный закон «Об охоте». Для получения охотничьего билета введен обязательный бесплатный экзамен на знание охотничьего минимума. Кандидаты в охотники обязаны пройти обучение и тестирование. Вместо краткого словесного подтверждения знаний теперь придется сдавать теорию и практику. Вопросов стало больше, повысился уровень их сложности. Экзамен должны сдавать как вновь получающие охотничьи билеты, так и те, кого лишили документа по той или иной причине.

Зачем нужен охотничий билет и что такое охотничий минимум?

Охотничий билет – обязательный документ для ведения охоты, а также приобретения лицензионного оружия. Охотничий минимум – комплекс основных базовых знаний, которыми должен обладать каждый охотник. Это законы, правила охоты, меры безопасности при обращении с оружием, умение ориентироваться на местности, знания о добыче и первичной обработке дичи, вопросы по биологии животных.

Охотничий билет – обязательный документ для ведения охоты, а также приобретения лицензионного оружия Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сколько охотников зарегистрировано в республике?

Охотничьи билеты единого федерального образца выдают с 2011 года. С тех пор в республике выдано 64 тыс. документов. Но лишь половина их владельцев – активные охотники. Охотничьи билеты выдаются один раз и действуют бессрочно.

Как подготовиться к экзамену?

Чтобы сдать экзамен, кандидату необходимо пройти специальное обучение. В законе сказано, что будущий охотник может обучиться самостоятельно, у двух охотников, владеющих охотбилетами более пяти лет, либо у юрлиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих охотхозяйства. В Татарстане действует ГБУ «Центр внедрения инновационных технологий в области сохранения животного мира», где преподают опытные специалисты, имеющие не только теоретические знания, но и практические навыки. Люди, у которых есть специальное образование в области охотоведения, от обучения освобождаются.

Чтобы сдать экзамен, кандидату необходимо пройти специальное обучение Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как получить допуск к экзамену?

Чтобы получить допуск к экзамену, необходимо написать заявление в Госкомитет РТ по биоресурсам с подтверждающими документами о прохождении обучения. После нужно пройти экзамен в виде теста. Для его прохождения следует обратиться в Госкомитет РТ по биоресурсам..

Где проходит экзамен, сколько времени дается на ответы, на сколько вопросов нужно ответить?

Экзамен проходит в Госкомитете РТ по биоресурсам. Принимать его будет специально созданная комиссия. На ответ на каждый из 100–200 вопросов дается не менее одной минуты. Так, на ответы на 100 вопросов потребуется не менее двух часов. На каждый вопрос дается 4–6 вариантов ответа, но верный лишь один. Правильных ответов должно быть не менее 75%.

В каком случае экзамен будет провален?

Если кандидат не придет на экзамен ни в одну из установленных в уведомлении дат проведения проверки, будет пользоваться шпаргалками или даст менее 75% правильных ответов. Пересдать экзамен можно через 30 дней, число попыток пересдачи при этом не ограничено.

Радик Мутахаров отметил, что новые правила заставят будущих охотников серьезнее относиться к подготовке Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Какова цель нововведения?

Новшество вводится для борьбы с браконьерами, оно нацелено на повышение безопасности, ответственности и культурного уровня охотников. Ежегодно в стране фиксируются десятки несчастных случаев с летальным исходом, связанных с неправильным обращением с оружием.

«В Татарстане буквально год назад во время нелегальной охоты один охотник застрелил другого насмерть. Речь идет о человеческих жизнях. Мы давно хотели ввести обязательное обучение и сдачу экзамена. Раньше кандидат в охотники два года стажировался в качестве ученика в охотхозяйстве. Представляете? В течение двух лет он был стажером! За него поручались опытные охотники, и только после этого он сам становился охотником», – отметил Радик Мутахаров.

Собеседник «Татар-информа» добавил, что до введения обязательного экзамена охотниками могли стать разные люди, чтобы получить оружие, но сейчас такого не будет. Люди, не знакомые с правилами охоты, будут отсеиваться. Новые правила заставят будущих охотников серьезнее относиться к подготовке, что в долгосрочной перспективе пойдет на пользу и людям, и природе.