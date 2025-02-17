В Алексеевском районе Татарстана спасли орлана-белохвоста, врезавшегося в легковушку
В Алексеевском районе Татарстана сотрудники ДПС обнаружили во время дежурства орлана-белохвоста, врезавшегося в легковой автомобиль. Обеспокоенные полицейские обратились за помощью к сотрудникам Госкомитета РТ по биоресурсам, сообщает пресс-служба ведомства.
Впрочем, сотрудники ДПС не знали, какую именно хищную птицу они нашли. Ее вид был установлен во время осмотра у ветеринара. При этом оказалось, что, несмотря на сильный удар об авто, орлан не получил повреждений, хотя и пережил сильный испуг.
Чтобы птица восстановила силы, специалисты решили оставить ее под присмотром до полного восстановления в реабилитационном центре Зеленодольского района.
Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) занесен в Красные книги РФ и РТ. Распространение хищной птицы тесно связано с большими водоемами: основной ее добычей являются рыба, водоплавающие птицы и околоводные позвоночные. В Татарстане орлан-белохвост встречается преимущественно вдоль таких рек, как Волга, Кама, Вятка, Меша, Свияга, Шешма, Степной Зай и Шошма.