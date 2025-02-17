В Алексеевском районе Татарстана спасли орлана-белохвоста, врезавшегося в легковушку

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам

В Алексеевском районе Татарстана сотрудники ДПС обнаружили во время дежурства орлана-белохвоста, врезавшегося в легковой автомобиль. Обеспокоенные полицейские обратились за помощью к сотрудникам Госкомитета РТ по биоресурсам, сообщает пресс-служба ведомства.

Впрочем, сотрудники ДПС не знали, какую именно хищную птицу они нашли. Ее вид был установлен во время осмотра у ветеринара. При этом оказалось, что, несмотря на сильный удар об авто, орлан не получил повреждений, хотя и пережил сильный испуг.

Чтобы птица восстановила силы, специалисты решили оставить ее под присмотром до полного восстановления в реабилитационном центре Зеленодольского района.