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Госкомитет РТ по биоресурсам поздравил ветеранов с Международным днем пожилых
В Международный день пожилых людей сотрудники Государственного комитета Татарстана по биоресурсам поздравили ветеранов отрасли. Об этом сообщает пресс-служба комитета.
В этот день ветераны были окружены вниманием и заботой, получили много пожеланий.
«Им дорого наше внимание, а ветераны — это особые люди. Нужно всегда находить время, чтобы позвонить, навестить, обнять своих родных и близких людей пожилого возраста. Мы их преемники и опыт их бесценен», — говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, что сегодня в Казани состоялся прием, посвященный Международному дню пожилых людей. В Казанской Ратуше чествовали ветеранов госслужбы, внесшних весомый вклад в развитие республики.
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