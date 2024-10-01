Госкомитет РТ по биоресурсам поздравил ветеранов с Международным днем пожилых

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам

В Международный день пожилых людей сотрудники Государственного комитета Татарстана по биоресурсам поздравили ветеранов отрасли. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

В этот день ветераны были окружены вниманием и заботой, получили много пожеланий.

«Им дорого наше внимание, а ветераны — это особые люди. Нужно всегда находить время, чтобы позвонить, навестить, обнять своих родных и близких людей пожилого возраста. Мы их преемники и опыт их бесценен», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что сегодня в Казани состоялся прием, посвященный Международному дню пожилых людей. В Казанской Ратуше чествовали ветеранов госслужбы, внесшних весомый вклад в развитие республики.