news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 1 октября 2024 16:34

Госкомитет РТ по биоресурсам поздравил ветеранов с Международным днем пожилых

Скопировать ссылку
Госкомитет РТ по биоресурсам поздравил ветеранов с Международным днем пожилых
Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам

В Международный день пожилых людей сотрудники Государственного комитета Татарстана по биоресурсам поздравили ветеранов отрасли. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

В этот день ветераны были окружены вниманием и заботой, получили много пожеланий.

«Им дорого наше внимание, а ветераны — это особые люди. Нужно всегда находить время, чтобы позвонить, навестить, обнять своих родных и близких людей пожилого возраста. Мы их преемники и опыт их бесценен», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что сегодня в Казани состоялся прием, посвященный Международному дню пожилых людей. В Казанской Ратуше чествовали ветеранов госслужбы, внесшних весомый вклад в развитие республики.

#госкомитет рт по биологическим ресурсам #Международный день пожилых людей
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100