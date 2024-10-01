Мухаметшин и Шаймиев встретились с ветеранами госслужбы Татарстана

Татарстан смог достичь современного уровня развития и стать лидером во многих направлениях благодаря труду ветеранов. Их любовь к родной земле и преданность избранному делу заложили фундамент многих судьбоносных решений, вызывающих гордость и по сей день. Об этом на встрече с ветеранами госслужбы РТ заявил Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Торжественный прием, приуроченный к Международному дню пожилых людей, состоялся в Казанской Ратуше. В рамках него чествовались ветераны, внесшие весомый вклад в социально-экономическое развитие республики.

«Вы многое сделали для родного Татарстана на различных государственных и общественных постах. Своим трудом вы заложили фундамент судьбоносных свершений, результатами которых мы гордимся и сегодня. Ваши преданность делу и безграничная любовь к родной земле позволили республике достичь современного уровня развития, занять лидирующие позиции по многим направлениям», — подчеркнул Мухаметшин.

Он напомнил, что сейчас Татарстан является опорным регионом России. Здесь успешно развиваются промышленность, сельское хозяйство, реализуются различные проекты и программы, направленные на улучшение качества жизни населения, организуются крупные мероприятия мирового уровня. Одним из них станет и предстоящий в октябре саммит глав государств БРИКС.

Председатель Госсовета РТ обратил внимание, что многие ветераны, несмотря на возраст, делятся своим богатым профессиональным опытом в составе общественных палат и советов, являются надежными союзниками в деле воспитания молодежи.

Также к участникам встречи обратился Государственный Советник Татарстана, Герой Труда Российской Федерации Минтимер Шаймиев.

«Благодаря слаженной работе нашего трудолюбивого многонационального народа Татарстан — один из ведущих субъектов России. Мне очень приятно, что в достижениях республики есть вклад каждого из вас. Я надеюсь, своими советами и опытом мы и дальше будем, по возможности, помогать родному Татарстану. Мы это можем!» — подчеркнул он.

Также в Казанской Ратуше состоялась церемония вручения государственных наград. Орденом «Дуслык» награжден Хабир Иштиряков. Медали «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики» удостоены Галина Лоцманова и Рамзия Сагеева.

Участие в торжественном мероприятии приняли руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров, глава Минтруда республики Эльмира Зарипова, представители Администрации Раиса РТ, общественных ветеранских организаций.