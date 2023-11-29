Нижнекамцы пытаются спасти краснокнижную неясыть, которую атакуют вороны

Краснокнижную серую неясыть заметили жители города Нижнекамска рядом со зданием кожвендиспансера на проспекте Шинников.

Представитель семейства совиных вот уже два дня сидит на дереве. Люди переживают, что птица может быть не вполне здорова. Очевидцы сообщают, что неясыть постоянно пытаются атаковать вороны.

Это уже не первый случай, когда дикие пернатые появляются в городе.

Несколько недель назад неясыть обнаружили в подъезде одного из домов. Тогда у птицы было повреждено крыло. Ее в итоге пристроили в зоопарк.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на Пионерском озере в Нижнекамске спасли лебедя со сломанным крылом.