Общество 3 сентября 2025 14:05

Госкомитет РТ по биоресурсам объяснил, как сдать экзамен на охотничий билет

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам

Чтобы получить охотничий билет, с 1 сентября 2025 года нужно сдать экзамен. Чтобы получить допуск к экзамену, следует написать заявление в Госкомитет РТ по биоресурсам и предоставить документы о прохождении обучения. Об этом «Татар-информу» сообщил заместитель председателя Госкомитета РТ по биологическим ресурсам Радик Мутахаров.

«После нужно пройти экзамен в виде теста. Для его прохождения следует обратиться в Госкомитет РТ по биоресурсам. Принимать экзамен будет специально созданная комиссия. На ответ на каждый из 100–200 вопросов дается не менее одной минуты. Так, на ответы на 100 вопросов потребуется не менее двух часов. На каждый вопрос дается 4–6 вариантов ответа, но верный лишь один. Правильных ответов должно быть не менее 75%», – рассказал он.

Экзамен будет не сдан, если кандидат не придет ни в одну из установленных в уведомлении дат проведения проверки, будет пользоваться шпаргалками или даст менее 75% правильных ответов. Пересдать экзамен можно через 30 дней, число попыток пересдачи при этом не ограничено.

Подробнее об изменении порядка выдачи охотничьих билетов читайте в материале «Татар-информа».

