Госкомитет РТ по биоресурсам назвал 18 территорий, где действует запрет на охоту

В Татарстане на 18 особо охраняемых природных территориях действует запрет на весеннюю охоту. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«В весенний сезон охоты на территориях 18 ООПТ действует запрет. Согласно действующим правилам охоты к ним приравниваются нахождение в охотничьих угодьях физических лиц с орудиями охоты, собаками охотничьих пород, ловчими птицами», – сказано в сообщении.

Так, охота запрещена на территории заказников «Волжские Просторы», «Дельта реки Белой», «Камско-Икский», «Чистые Луга», памятниках природы «Щучьи горы», «Долина Маняуз» и на других охраняемых местах.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сезон охоты на селезней уток с использованием подсадных (манных) уток начнется в Татарстане с 2 апреля и продлится до 6 мая. С 16 по 25 апреля можно будет охотиться на водоплавающую дичь. На боровую — с 23 апреля по 2 мая.