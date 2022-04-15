Маралы в Зеленодольском районе Татарстана начали сбрасывать рога

С приходом весны маралы на ферме в Зеленодольском районе Татарстана начали сбрасывать рога. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

Сначала у благородных оленей отпадает один рог, затем, через некоторое время, второй. «Их нужно поддержать в такой непростой период. Сейчас они могут немного стесняться большого внимания. Сам процесс для животных — безболезненный. Почти сразу начинают расти новые рога — пушистые и бархатные», — прокомментировал ситуацию директор Центра внедрения инновационных технологий в области сохранения животного мира Валерий Ушатов.

Между тем самки благородных оленей готовится к самому важному событию — рождению детенышей. Помимо маралов, к лету начали готовиться и сурки. Выйдя из зимней спячки и выбравшись из нор, они проявляют интерес к окружающему миру, обустраивая площадки и подходы к своим жилищам.

Разведением маралов в Татарстане начали заниматься еще в 2013 году, когда на территорию Центра внедрения инновационных технологий в области сохранения животного мира впервые завезли 50 животных из Республики Алтай. Работу по восстановлению популяции благородного оленя поддержал Президент РТ Рустам Минниханов. Зимой 2022 года в Татарстане насчитали уже более 500 маралов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане после продолжительной зимней спячки проснулись сурки. В спячке они пребывали 6,5 месяца.