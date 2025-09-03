news_header_top
Общество 3 сентября 2025 15:05

Госкомитет РТ по биоресурсам: Экзамен для охотников вводится для борьбы с браконьерами

Чтобы получить охотничий билет, с 1 сентября 2025 года требуется сдать экзамен. Новшество нацелено на борьбу с браконьерством, повышение культуры охотников и ограничение оборота оружия. Об этом «Татар-информу» заявил заместитель председателя Госкомитета РТ по биологическим ресурсам Радик Мутахаров.

«Новшество вводится для борьбы с браконьерами, оно нацелено на повышение безопасности, ответственности и культурного уровня охотников. Ежегодно в стране фиксируются десятки несчастных случаев с летальным исходом, связанных с неправильным обращением с оружием», – сообщил он.

Мутахаров напомнил, что в Татарстане год назад во время нелегальной охоты один охотник застрелил другого насмерть.

«Мы давно хотели ввести обязательное обучение и сдачу экзамена. Раньше кандидат в охотники два года стажировался в качестве ученика в охотхозяйстве. Представляете? В течение двух лет он был стажером! За него поручались опытные охотники, и только после этого он сам становился охотником», – отметил Мутахаров.

Собеседник «Татар-информа» добавил, что до введения обязательного экзамена охотниками могли стать разные люди, чтобы получить оружие, но сейчас такого не будет. Люди, не знакомые с правилами охоты, будут отсеиваться. Новые правила заставят будущих охотников серьезнее относиться к подготовке, и это, уверен он, в долгосрочной перспективе пойдет на пользу и людям, и природе.

Подробнее об изменении порядка выдачи охотничьих билетов читайте в материале «Татар-информа».

