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Общество 9 апреля 2024 15:29

Госкомитет по туризму назвал средний чек туриста в Татарстане

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Госкомитет по туризму назвал средний чек туриста в Татарстане
Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Поездка в Татарстан с учетом проживания и развлечений в среднем обойдется на одного человека примерно в 22 тыс. рублей. Об этом сообщил сегодня в прямом эфире ЦУР РТ председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«На сегодняшний день средняя стоимость одной поездки на человека составляет порядка 22 тыс. рублей. Это проживание, экскурсионная программа, питание, покупки. Конечно, кто-то тратит меньше, а кто-то больше», – сказал он.

Спикер отметил, что туристическая отрасль республики готова сформировать предложения на любой кошелек. В республике есть места, где можно переночевать как за одну тысячу, так и за 20-30 тыс. рублей. Также можно заказать персональную либо групповую экскурсию с гидом, а можно скачать приложение и самостоятельно обойти основные туристические центры. Также в республике работают кафе и рестораны для клиентов с самыми разными запросами.

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