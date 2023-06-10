Госкомитет по туризму назвал 3 причины, почему каждый россиянин должен посетить Татарстан

Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов перечислил три причины, из-за которых каждый житель России должен хотя бы раз побывать в Татарстане. На соответствующий вопрос он ответил в «Интервью без галстука», передает «Татарстан 24».

«Во-первых, посмотреть, что значит мирное сосуществование двух религий. Таких уникальных примеров в мире нет. Во-вторых – увидеть объекты ЮНЕСКО, которых у нас три. Возможно, появится еще один. Они признаны уникальными. В-третьих – попробовать нашу татарскую кухню. Это вкуснейшая история», – сказал глава госкомитета.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по итогам 2022 года Татарстан посетили 3,9 млн человек. При этом Сергей Иванов считает, что у республики есть потенциал принимать и более 5 млн гостей в год, но для этого нужны вложения в инфраструктуру.