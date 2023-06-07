Госкомитет Татарстана по туризму: 5 млн туристов для республики не предел

По итогам прошлого года Татарстан посетили 3,9 млн человек. Несмотря на то, что в пиковые даты наблюдается дефицит номерного фонда, у республики есть потенциал принимать и более 5 млн гостей в год, но для этого нужны вложения в инфраструктуру. Об этом на встрече с журналистами сообщил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Туристический поток в Татарстане ежегодно растет. Появляются новые точки притяжения, которые очень динамично наращивают число посетителей. Мы уже хронически сталкиваемся с нехваткой гостиниц в сезон. Это говорит о том, что интерес большой, мы стараемся обеспечить высокий уровень сервиса во всех локациях республики. Но уверен, при должных вложениях в инфраструктуру наш регион может принять и 5 млн туристов», — отметил спикер.

При этом он посетовал на то, что большинство отдыхающих в Татарстане — это представители других субъектов РФ, тогда как жители республики не любят ездить в путешествие по родному региону.

«К нам едут со всей страны. В основном это европейская часть России, но также есть туристы и с Урала, и с Дальнего Востока. География охватывает всю федерацию», — добавил Иванов.

Для того, чтобы планировать путешествия по Татарстану были удобнее и комфортнее, Госкомитет по туризму создал портал VisitTatarstan, где размещены данные о туристических возможностях в республике: куда поехать, с кем связаться, где отдохнуть и другая информация.

«Отдельный раздел там мы сделали для районов Татарстана, где создан путеводитель по 11 муниципалитетам. Там описывается сценарий, что можно посетить со всеми контактами и адресами», — пояснил чиновник.

Также есть одноименный телеграмм-канал, где публикуются посты об интересных событиях, которые грядут в разных местах республики. Там же проводят прямые эфиры из новых туристических объектов, заключил Сергей Иванов.