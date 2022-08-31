Госкомитет по биоресурсам раскрыл причины запрета дайвинга и сапбордов на Голубых озерах

В Татарстане достаточно водоемов, где можно заниматься дайвингом и плавать на сапбордах, заявил председатель Госкомитета Татарстана по биоресурсам Федор Батков. По его словам, Голубые озера – это уникальное место, которому такие виды отдыха могут нанести вред. Сейчас согласовывается проект постановления, который запретит активный отдых на Голубых озерах.

«Голубые озера – это жемчужина нашей республики, уникальное место. Конечно, хочется отдыхать и нужно. Мы вводим ограничения только по тем видам деятельности, которые негативно влияют на состояние озера. Достаточно водоемов, где можно кататься на сапбордах», – отметил Батков.

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Эту тему, по словам Баткова, уже обсуждали с предпринимателями, которые заверили, что «для них не фатально, если они оттуда уйдут». «Но дело в другом. После катания на этих изделиях дно загрязняется. Поверьте, проводили мероприятия по очистке дна, чего только оттуда ни поднимали – бутылки, стекло, пластик, тканевые изделия и даже купальные. Озера загрязняются, но мы же хотим их сохранить. Мы за то, чтобы наше население и гости республики отдыхали», – добавил спикер.

На территории Голубых озер проводится благоустройство, но при создании зон отдыха, парковки, экологических маршрутов, объектов общественного питания воздействие на озеро должно быть минимальным, убежден председатель Госкомитета по биоресурсам.

Батков также уточнил, что штрафы будут устанавливаться в зависимости от вида нарушений. «Но лучше не нарушать, условия надо будет выполнять», – заключил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Государственный комитет Татарстана по биоресурсам намерен внести изменения в положение о природном заказнике «Голубые озера».