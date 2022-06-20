На Голубых озерах в Казани могут запретить дайвинг и катание на сапбордах

Государственный комитет по биоресурсам Татарстана намерен внести изменения в положение о природном заказнике «Голубые озера». Проект постановления Кабинета Министров РТ был сначала опубликован на сайте Правительства, а затем уже вместе с обновленным вариантом положения — на сайте комитета.

В уведомлении о подготовке документа отмечается, что необходимость его принятия обусловлена «повышенным антропогенным воздействием на государственный природный заказник регионального значения комплексного профиля „Голубые озера“, а также на уникальные природные комплексы и объекты, объекты растительного и животного мира, их генетический фонд».

После принятия постановления под запретом окажется любая деятельность, оказывающая негативное или вредное воздействие на природный комплекс Голубых озер. Это, в частности, дайвинг, рубка деревьев и кустарников, действия, ведущие к беспокойству диких животных, а также «проезд и стоянка механических транспортных средств, проезд и стоянка всех плавательных средств (в том числе маломерных судов)». Под последний пункт подпадает и катание на сапбордах.

Кроме того, на территории заказника будет запрещено заниматься предпринимательством, за исключением бизнеса, связанного с реализацией туристско-рекреационного кластера «Высокогорский» («Зеркала Татарстана»). Также там можно будет пасти скот и заниматься пчеловодством.

Предложения по проекту постановления Кабмина РТ будут приниматься до 24 июня. Предполагается, что оно вступит в силу в июле или августе текущего года.