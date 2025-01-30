Батков напомнил, почему вход на Голубые озера сделали платным

Платный вход на Голубые озера – необходимая, вынужденная мера для снижения антропогенной нагрузки на уникальную экосистему, сообщил сегодня руководитель Госкомитета РТ по биоресурсам Федор Батков на итоговой коллегии в Казани.

«В заказнике "Голубые озера" регистрировался постоянный рост посетителей, и антропогенная нагрузка увеличивалась все больше и больше. Введение платного входа – одна из необходимых и вынужденных мер для снижения антропогенной нагрузки на экосистему Голубых озер и предотвращения ее деградаци», – сказал он.

На сегодняшний день природно-заповедный фонд занимает 7% всей территории Татарстана. Создание особо охраняемых природных территорий является важной мерой для сохранения объектов, созданных природой, и биоразнообразия нашей республики, отметил Батков.

Ранее эксперты на форуме в Казани рассказали о проблемах проекта «Голубые озера».