Госкомиссия решила перенести запуск ракеты «Ангара-А5» на 25 декабря

Запланированный на сегодня пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Плесецк отложен на сутки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

При этом РИА Новости со ссылкой на другой информированный источник в ракетно-космической отрасли отмечает, что вопрос переноса пуска на 25 декабря пока рассматривает госкомиссия.

Кроме того, комиссия изучает причины срыва сегодняшнего пуска ракеты. По словам источника, «запуск в пятницу был отменен автоматикой стартового комплекса, причины устанавливаются».

Вместе с тем близкий к Минобороны РФ источник рассказал ТАСС, что пуск оказался перенесен из-за сбоя в наземном комплексе, а с самой ракетой всё в порядке. «За полторы минуты до старта „Ангары“ сформировалась команда автоматики на отбой пуска», — пояснил собеседник агентства.

Первый пуск ракеты «Ангара-А5» состоялся 23 декабря 2014 года. Второй пуск был изначально запланирован на 2019 год, однако его перенесли, и в итоге он был произведен 14 декабря 2020 года с космодрома Плесецк. При этом в 2019 году планировалось совершить три запуска «Ангары-А5» за 2019–2021 годы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что первый пуск ракеты класса «Ангара» с космодрома Восточный запланирован на 2023 год.