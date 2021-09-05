Первый пуск ракеты «Ангара» с космодрома «Восточный» запланирован на 2023 год

Строительство объектов второй очереди космодрома «Восточный» завершится в планируемые сроки, а первая ракета класса «Ангара» может быть запущена с него уже в 2023 году. Об этом говорилось во время посещения Президентом России Владимиром Путиным Амурской области.

«У нас остался год и четыре месяца, но мы все завершим в срок — в декабре следующего года», — рассказал главе государства гендиректор подрядной организации Равиль Зиганшин.

В настоящее время инженерные работы на объекте завершены, остались только отделка и соединение туннелей с близлежащими сооружениями, добавил он.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин добавил, что на космодроме строится стартовый стол под ракеты-носители семейства «Ангара». Первый запуск ракеты может состояться уже в 2023 году.

