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Госэкспертиза РТ изучила документацию по благоустройству 833 объектов «Нашего двора»
В Татарстане изучена проектно-сметная документация по 833 территориям, вошедшим в программу «Наш двор» в 2024 году. Об этом сообщает Госэкспертиза РТ.
Специалисты рассматривали проекты на предмет достоверности составленных смет. По итогам экспертизы получены 833 положительные заключения на проведенные работы по освещению, а также 780 — по дорожным работам.
За пять лет с начала действия программы в Татарстане завершен ремонт более чем 4,3 тысячи дворов. В 2024 году на благоустройство 835 пространств было выделено 10 млрд рублей. По словам главы Минстроя республики Марата Айзатуллина, до полного выполнения программы «Наш двор» остается привести в порядок 1,55 тысячи дворов.
Программа «Наш двор» действует с 2020 года по решению Раиса РТ Рустама Минниханова. Она направлена на комплексное благоустройство и создание комфортных и безопасных дворов по всей республике.
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